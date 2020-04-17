Engin Altay kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin ardından darbe iması yaptığı iddia edilen CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın hayatı ve söyledikleri merak konusu oldu. Yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelen Altay hakkında internet kullanıcıları, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Engin Altay ne dedi? sorularının cevabını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde.

ENGİN ALTAY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

15 Aralık 1963 tarihinde Sinop'ta doğan 58 yaşındaki Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili'dir.

Engin Altay, görevini 26 Haziran 2013 tarihinden beri sürdüren Altay, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Sinop milletvekili olarak meclise girmiştir.

Engin Altay 15 Aralık 1963 tarihinde Sinop'un Erfelek ilçesinde Kazım ve Nazile Altay çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erfelek'te tamamlamasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Yüksek Okulundan mezun oldu.

Güvenlik soruşturması nedeniyle 4 yıl göreve başlatılmadı ve yargı kararıyla öğretmen oldu. Sivas ve Sinop illerinin değişik ilçelerinde öğretmenlik yaptı. İki yıl Eğitim Yöneticiliği yaptı. Bir yıl Erfelek ilçesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2002 Türkiye genel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ön seçimlerine katılabilmek için mesleğinden istifa etti. Seçimlerde ilk defa CHP Sinop milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu. TBMM Türkiye-Moğolistan Parlamentolar arası dostluk grup başkanlığını 4 yıl sürdürdü. CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2010–2012 yılları arasında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

26 Haziran 2013 tarihinde CHP Grup Başkanvekilliği görevine seçildi.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

ENGİN ALTAY NE DEDİ? #HADDİNİBİLENGİNALTAY TWİTTER

CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullandı.

Altay, Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamasında, "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin, benzemesin." şeklinde konuşurken konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, "Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak..." Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.

Altay'ın Başkan Erdoğan'ı tehdit ederken örnek gösterdiği Merhum Başbakan Adnan Menderes darbeciler tarafından idam edilmişti.