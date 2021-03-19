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  3. CHP İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, koronavirüse yakalandı!

CHP İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, koronavirüse yakalandı!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

CHP İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, koronavirüse yakalandı!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. 

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Salıcı, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef kovid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim, şu an için sağlık durumum gayet iyi. Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." 

CHP İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, koronavirüse yakalandı!

OĞUZ KAAN KİMDİR?

Oğuz Kaan Salıcı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilidir.

Oğuz Kaan Salıcı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Oğuz Kaan Salıcı koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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