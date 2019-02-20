CHP, İYİ Parti Kartal belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri
Kartal'te CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Kartal belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Kartal’te kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Kartal Belediye meclis üye listesi.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Kartal'te CHP, İYİ Parti meclis üye aday listeleri belli oldu. Millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin toplamda 33 adayı bulunuyor.
CHP, İYİ Parti Kartal belediye meclis üye listesi - 2019 yerel seçimleri
İmam Aydın
Yusuf Altay
Önder Turmuş
Hüseyin Tozkoparan
Özlem Bulut
Mukadder Gürcan
Yasin Ünder
Olcay Özgön
Aysel Yücel
Bayram Özdemir
Yılmaz Tuncer
Gülay Boyraz
Metin Şahin
Eray Nilgiz
Metin Erdoğdu
Mehmet Beşir Aslanargun
İbrahim Yıldırım Ateş
Umut Daştan
Mustafa Yenişeker
Özkan Özdemir
Uğur Temel
Bulut Aydöner
Mustafa Samast
Füruzan Şahbenderoğlu
Taygun Eroğlu
Mehmet Tuğrul
Cem Armutlu
Akın Yıldırım
Bayram Ayrancı
Özlem Cendere Doğan
Ayten Trakçı Ölmez
Telli Aydın
Kadriye Kıskan
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