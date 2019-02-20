CHP, İYİ Parti Küçükçekmece belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri
Küçükçekmece'te CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Küçükçekmece belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Küçükçekmece’te kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Küçükçekmece Belediye meclis üye listesi.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Küçükçekmece'te CHP, İYİ Parti meclis üye aday listeleri belli oldu. Millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin toplamda 24 adayı bulunuyor.
CHP, İYİ Parti Küçükçekmece belediye meclis üye listesi - 2019 yerel seçimleri
Gökhan Gümüşdağ
Ekrem Kaya
Ali Kıdık
Ali Delen
Mustafa Baysan
Emre Alageyik
Ayşe Akpınar
Fatma Gönül Kotabaş
Gökhan Aygün
Mustafa Bilgili
Arife Hatunoğlu
Turhan Dinç
Sami Kaya
Bahadır Gönenç
Osman Patoğlu
Nurettin Acar
Şahin Çengel
Yasin Ulusu
Hafız Şirazi Kaba
Ömer Elmas
Ahmet Hayruşlar
Naif Fırat
Yüksel Mercan
Ali İhsan Şahin
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