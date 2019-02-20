İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. CHP, İYİ Parti Sarıyer belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri

CHP, İYİ Parti Sarıyer belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri

Sarıyer'te CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Sarıyer belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Sarıyer’te kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Sarıyer Belediye meclis üye listesi.

CHP, İYİ Parti Sarıyer belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Sarıyer'te CHP, İYİ Parti meclis üye aday listeleri belli oldu.  Millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin toplamda 33 adayı bulunuyor.  

CHP, İYİ Parti Sarıyer belediye meclis üye listesi  - 2019 yerel seçimleri

 

1- Nadir Günday

2- Ali Görgülüer

3- Halim Serdar Sarıoğlu

4- Ali İhsan Özdemir

MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

1- Nizamettin Günel

2- Vedat Taylan Yıldız (İYİ PARTİ)

3- Melendiz Dalyan İzgi

4- Görkem Kurşun

5- Halil Bozkurt

6- Özkan Sucu

7- Hüseyin Coşkun

8- Hayrettin Dereli

9- Nazmi Kabiloğlu

10- Fatma Güliz Aykan

11- Ersin Şahin

12- İrfan Sandıkçı

13- Mustafa Balcı

14- Nihal Yeşilbaş

15- Memet Yıldız

16- Ayhan Gedik

17- Ünal Civak

18- Meltem Yücel Pir

19- Gülbin Yüce

20- Mehmet Ali Çelikel

21- Ahmet Kazdal (İYİ PARTİ)

22- Aydan Kankaya

23- Şenel Duran

24- Noman Ülker

25- Metin Kurdaş

26- Ersin Özer

27- Mehmet Erhan Baykal

28- Sedat Gül

29- Derya Beyoğlu

30- Mehmet Karaaslan

31- Yusuf Ok

32- Zübeyde Atılgan

33- Mehmet Öz (İYİ PARTİ)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.