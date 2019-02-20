CHP, İYİ Parti Sarıyer belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri
Sarıyer'te CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Sarıyer belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Sarıyer’te kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Sarıyer Belediye meclis üye listesi.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Sarıyer'te CHP, İYİ Parti meclis üye aday listeleri belli oldu. Millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin toplamda 33 adayı bulunuyor.
CHP, İYİ Parti Sarıyer belediye meclis üye listesi - 2019 yerel seçimleri
1- Nadir Günday
2- Ali Görgülüer
3- Halim Serdar Sarıoğlu
4- Ali İhsan Özdemir
MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ
1- Nizamettin Günel
2- Vedat Taylan Yıldız (İYİ PARTİ)
3- Melendiz Dalyan İzgi
4- Görkem Kurşun
5- Halil Bozkurt
6- Özkan Sucu
7- Hüseyin Coşkun
8- Hayrettin Dereli
9- Nazmi Kabiloğlu
10- Fatma Güliz Aykan
11- Ersin Şahin
12- İrfan Sandıkçı
13- Mustafa Balcı
14- Nihal Yeşilbaş
15- Memet Yıldız
16- Ayhan Gedik
17- Ünal Civak
18- Meltem Yücel Pir
19- Gülbin Yüce
20- Mehmet Ali Çelikel
21- Ahmet Kazdal (İYİ PARTİ)
22- Aydan Kankaya
23- Şenel Duran
24- Noman Ülker
25- Metin Kurdaş
26- Ersin Özer
27- Mehmet Erhan Baykal
28- Sedat Gül
29- Derya Beyoğlu
30- Mehmet Karaaslan
31- Yusuf Ok
32- Zübeyde Atılgan
33- Mehmet Öz (İYİ PARTİ)
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