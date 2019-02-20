CHP, İYİ Parti Sarıyer belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri Sarıyer'te CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Sarıyer belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Sarıyer’te kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Sarıyer Belediye meclis üye listesi.

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