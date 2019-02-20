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CHP, İYİ Parti Ümraniye belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri

Ümraniye'de CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Ümraniye belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Ümraniye’de kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Ümraniye Belediye meclis üye listesi.

CHP, İYİ Parti Ümraniye belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Ümraniye'te CHP, İYİ Parti meclis üye aday listeleri belli oldu.  Millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin toplamda 33 adayı bulunuyor.  

CHP, İYİ Parti Ümraniye belediye meclis üye listesi  - 2019 yerel seçimleri

CHP, İYİ Parti Ümraniye belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri


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