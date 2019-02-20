CHP, İYİ Parti Zeytinburnu belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri Zeytinburnu'te CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Zeytinburnu belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Zeytinburnu’te kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Zeytinburnu Belediye meclis üye listesi.

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