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CHP, İYİ Parti Zeytinburnu belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri

Zeytinburnu'te CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Zeytinburnu belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Zeytinburnu’te kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Zeytinburnu Belediye meclis üye listesi.

CHP, İYİ Parti Zeytinburnu belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Zeytinburnu'te CHP, İYİ Parti meclis üye aday listeleri belli oldu.  Millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin toplamda 33 adayı bulunuyor.  

CHP, İYİ Parti Zeytinburnu belediye meclis üye listesi  - 2019 yerel seçimleri

1- Süleyman Uluocak

2- Düzgün Kaya

3- Asım Güven

4- Metin Aytekin Gazioğlu

5- Hasan Ali Hayıroğlu

6- Şemsettin Loklar

7- Cemal Aydar

8- Mustafa Güreler

9- Beste Dede

10- Selamettin Yeniyol

11- Satılmış Oral

12- Eyüp Cankurtaran

13- Hasan Hüseyin Üsküdar

14- İsmail Terzi

15- Zekeriya Dağhan

16- Muzaffer Bayram

17- Süleyman Dağ

18- Rıfat Avcı

19- Rahime Gürbüz

20- Gülnur Çalışkan

21- Hasan Basri Alim

22- Yıldırım İbrahim Ağaoğlu

23- Rabia Demirelli

24- Eray Karaca

25- Mehmet Onur Arslan

26- Yaren Dilsiz

27- Hilal Dere

28- Çiğdem Başlak

29- Dilan Özkul

30- Elif Bayın

31- Bediha Özfilizçiler

32- Argül Aku

33- Sena Yılmaz

Kontenjan:

1- Metin Doğan

2- Mehmet Fatih Karabulut

3- Erdinç Bayraktar

4- Mürsel Çırak

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