CHP, İYİ Parti Zeytinburnu belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri
Zeytinburnu'te CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Zeytinburnu belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Zeytinburnu’te kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Zeytinburnu Belediye meclis üye listesi.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Zeytinburnu'te CHP, İYİ Parti meclis üye aday listeleri belli oldu. Millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin toplamda 33 adayı bulunuyor.
CHP, İYİ Parti Zeytinburnu belediye meclis üye listesi - 2019 yerel seçimleri
1- Süleyman Uluocak
2- Düzgün Kaya
3- Asım Güven
4- Metin Aytekin Gazioğlu
5- Hasan Ali Hayıroğlu
6- Şemsettin Loklar
7- Cemal Aydar
8- Mustafa Güreler
9- Beste Dede
10- Selamettin Yeniyol
11- Satılmış Oral
12- Eyüp Cankurtaran
13- Hasan Hüseyin Üsküdar
14- İsmail Terzi
15- Zekeriya Dağhan
16- Muzaffer Bayram
17- Süleyman Dağ
18- Rıfat Avcı
19- Rahime Gürbüz
20- Gülnur Çalışkan
21- Hasan Basri Alim
22- Yıldırım İbrahim Ağaoğlu
23- Rabia Demirelli
24- Eray Karaca
25- Mehmet Onur Arslan
26- Yaren Dilsiz
27- Hilal Dere
28- Çiğdem Başlak
29- Dilan Özkul
30- Elif Bayın
31- Bediha Özfilizçiler
32- Argül Aku
33- Sena Yılmaz
Kontenjan:
1- Metin Doğan
2- Mehmet Fatih Karabulut
3- Erdinç Bayraktar
4- Mürsel Çırak
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