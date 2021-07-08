CHP iyice kendini kaybetti! Muharrem İnce'yi alkışlayan CHP'li partiden kovuldu

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketini başlatan daha sonra ise bu hareketi partiye dönüştüren Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığını yaptığı Memleket Partisi 81 ilde örgütlenmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnce, CHP'nin kaleleri arasında yer alan Aydın Nazilli ilçesinde Muharrem İnce, CHP ilçe binasının da bulunduğu İstasyon Meydanı’nda halka seslendi.

İNCE KONUŞURKEN ALKIŞLADI

İnce konuşma yaparken CHP ilçe binasından bazı partililerin balkona çıkarak İnce'yi dinledikleri görüldü. İnce konuşurken CHP Nazilli Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak’ın ise İnce'yi alkışlaması ise olay oldu.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILDI

Çokça konuşulan bu olay sonrasında Koçak, CHP tarafından cezalandırıldı. Edinilen bilgilere göre Koçak, partisinin ilçe yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.

Kaynak: Bölge Gündem, En Son Haber