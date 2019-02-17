CHP İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu? Özcan Durmaz kimdir?

Özcan Durmaz kimdir? Özcan Durmaz CHP İzmir Aliağa Belediye başkan adayı oldu. Özcan Durmaz'ın yaşamı ise gündemde araştırılmaya başlandı. Peki CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz kimdir? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

Özcan Durmaz kimdir?

10 Ekim 1964 tarihinde İzmir’in Bergama İlçesi, Cevaplı Köyünde doğdu. İlkokulu köyde, ortaokulu Bergama Lisesi’nde, liseyi ise Bergama Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümünde, üniversiteyi 9 Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema -TV Bölümünde okudu.



Eğitiminin ardından bir süre TRT’de çalıştı ve 1990 - 1996 yılları arasında Bergama Belediyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev aldı. 1996 yılında Bergama Belediyesinden ayrılarak, madencilik üzerine faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmaya başladı. Bazalt ve türevi üretimler yapan iki firmanın yanı sıra Aliağa’da Cafe Restoran işletmesi bulunuyor.

Aliağa Çağdaş Yaşam Gönüllüleri Derneğinin başkanlığını yürütüyor. Türkiye’nin farklı bölgelerine kütüphaneler kurdu. Aliağa İlçe örgütünde 2008 yılından beri aktif olarak görev aldı. 2010 -2012 yılları arasında CHP Aliağa yönetiminde İlçe Sekreterliği görevini yürüttü. 2012 Nisan ayında yapılan olağan kongrede CHP İlçe Başkanlığına aday oldu. 2013 Temmuz ayında yapılan olağanüstü kongrede CHP İlçe Başkanlığına seçildi. 2015 kongresinde yeniden ilçe başkanı seçildi. 2017 kongresinde yeniden ilçe başkanı oldu. 2019 Yerel Seçimlerinde belediye başkan aday adayı olmak için bu görevinden istifa etti.