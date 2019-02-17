CHP İzmir Bergama belediye başkan adayı kim oldu? İdris Yavuzyılmaz kimdir? 31 mart 2019 yerel seçimlere kısa bir süre kala adayların kimler olacağı merak ediliyor. İdris Yavuzyılmaz, 31 Mart seçimleri için CHP'den İzmir Bergama Belediye Başkan adayı oldu. Peki İdris Yavuzyılmaz kimdir? CHP İzmir Bergama Belediye Başkan adayı İdris Yavuzyılmaz ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

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