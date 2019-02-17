CHP İzmir Bergama belediye başkan adayı kim oldu? İdris Yavuzyılmaz kimdir?
31 mart 2019 yerel seçimlere kısa bir süre kala adayların kimler olacağı merak ediliyor. İdris Yavuzyılmaz, 31 Mart seçimleri için CHP'den İzmir Bergama Belediye Başkan adayı oldu. Peki İdris Yavuzyılmaz kimdir? CHP İzmir Bergama Belediye Başkan adayı İdris Yavuzyılmaz ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
İdris Yavuzyılmaz kimdir? İdris Yavuzyılmaz CHP İzmir Bergama Belediye başkan adayı oldu. İdris Yavuzyılmaz'ın yaşamı ise gündemde araştırılmaya başlandı. Peki CHP İzmir Bergama Belediye Başkan adayı İdris Yavuzyılmaz kimdir? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
İdris Yavuzyılmaz kimdir?
Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'de Radyoloji okudu. Bergama Medigün Tıp Merkezi'nde çalışıyor.
27. dönem CHP İzmir milletvekili adayı oldu.
İdris Yavuzyılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir İli, Bergama İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.
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