2021 Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1050100222021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110670129İran'ın başkenti Tahran'da İsrail saldırıları protesto edildi!2021 Giresun Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1045103472021 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108910473Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı2021 Maltepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 204112294İşbir Holding kimin? Sahibi kim? | İşbir Holding Yönetim Kurulu Başkanı kimdir?2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300111492Masumlar Apartmanı 34. bölüm full, tek parça izle| TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. CHP İzmir Gençlik Kolları Üyesi Mehmet Tokan kimdir? Mehmet Tokan öldü mü, neden öldü?

CHP İzmir Gençlik Kolları Üyesi Mehmet Tokan kimdir? Mehmet Tokan öldü mü, neden öldü?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Gençlik Kolları Üyesi Mehmet Tokan'ın ölümü, tüm siyasi camiayı yasa boğdu. 2 yıl çnce dünya evine giren Tokan hakkında vatandaşlar, CHP İzmir Gençlik Kolları Üyesi Mehmet Tokan kimdir? Mehmet Tokan öldü mü, neden öldü? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

CHP İzmir Gençlik Kolları Üyesi Mehmet Tokan kimdir? Mehmet Tokan öldü mü, neden öldü?

İzmir'de CHP Gençlik Kolları Üyesi Mehmet Tokan'ın ölümü, herkesi yasa boğdu. Eşinin doğum gününe katılmaması üzerine gidilen evinde ölü olarak bulunan Tokan hakkında, internet kullanıcıları, arama motorlarında, CHP İzmir Gençlik Kolları Üyesi Mehmet Tokan kimdir? Mehmet Tokan öldü mü, neden öldü? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

CHP İZMİR GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ MEHMET TOKAN KİMDİR?

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi Mehmet Tokan, eski CHP Konak Başkanı Mehmet Şakir Başak'ın kızı, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Pelda Başak Tokan ile 2 sene önce dünya evine girdi. 

Dün akşam, doğum günü olan ve kutlama yapan Pelda Başak Tokan, eşinin kutlamaya gelmemesi üzerine endişelendi. Saat 21.00 sıralarında, doğum gününe katılan yakınlarıyla birlikte Eşrefpaşa'da, eş ile birlikte yaşadığı eve giden Tokan, eşinin tabancayla göğsünden vurulduğunu gördü. Durumu derhal yetkililere bildiren yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MEHMET TOKAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

İlk kontrollerin ardından sağlık görevlileri, Mehmet Tokan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.  Tokan'ın cansız bedeni, savcının olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

İlk incelemelerin ardından Tokan'ın intihar ettiği anlaşıldı. Psikolojik bir rahatsızlık olan Bipolar bozukluk tedavisi gören Tokan'ın daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğu, ancak bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı öğrenildi. 

Tokan çiftinin nikahını 2 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıymış, şahitliklerini ise İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel yapmıştı.

Buca Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Mehmet Tokan için Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kılıç, "Çok üzgünüm. Mesai arkadaşlarımdan, kardeşimiz Mehmet Tokan'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT