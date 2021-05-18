İzmir'de CHP Gençlik Kolları Üyesi Mehmet Tokan'ın ölümü, herkesi yasa boğdu. Eşinin doğum gününe katılmaması üzerine gidilen evinde ölü olarak bulunan Tokan hakkında, internet kullanıcıları, arama motorlarında, CHP İzmir Gençlik Kolları Üyesi Mehmet Tokan kimdir? Mehmet Tokan öldü mü, neden öldü? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

CHP İZMİR GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ MEHMET TOKAN KİMDİR?

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi Mehmet Tokan, eski CHP Konak Başkanı Mehmet Şakir Başak'ın kızı, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Pelda Başak Tokan ile 2 sene önce dünya evine girdi.

Dün akşam, doğum günü olan ve kutlama yapan Pelda Başak Tokan, eşinin kutlamaya gelmemesi üzerine endişelendi. Saat 21.00 sıralarında, doğum gününe katılan yakınlarıyla birlikte Eşrefpaşa'da, eş ile birlikte yaşadığı eve giden Tokan, eşinin tabancayla göğsünden vurulduğunu gördü. Durumu derhal yetkililere bildiren yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MEHMET TOKAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

İlk kontrollerin ardından sağlık görevlileri, Mehmet Tokan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tokan'ın cansız bedeni, savcının olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İlk incelemelerin ardından Tokan'ın intihar ettiği anlaşıldı. Psikolojik bir rahatsızlık olan Bipolar bozukluk tedavisi gören Tokan'ın daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğu, ancak bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı öğrenildi.

Tokan çiftinin nikahını 2 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıymış, şahitliklerini ise İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel yapmıştı.

Buca Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Mehmet Tokan için Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kılıç, "Çok üzgünüm. Mesai arkadaşlarımdan, kardeşimiz Mehmet Tokan'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.