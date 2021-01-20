Cumhuriyet Halk Partisi'nin kilit noktalarından biri olan İzmir'de Milletvekili olarak görev alan Mehmet Ali Çelebi'nin partisini değiştireceği ve Muharrem İnce tarafından yeni kurulacak partiye geçeceği iddialarının ardından siyasi ismin hayatı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu Peki CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Mehmet Ali Çelebi hayatı...

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğan 36 yaşındaki Mehmet Ali Çelebi, ilk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı.

İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun oldu.

Kara Harp Okulu'nu dördüncülükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı.

Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı.

Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı.

Cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi.

Yaşadıklarını" Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı.

CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmıştır.

PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilmektedir.