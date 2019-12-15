CHP İzmir’de 3 ilçenin başkanı belli oldu

CHP İzmir'de gerçekleşen ilçe başkanlıkları seçimlerinde, Urla ve Seferihisar ilçe başkanları güven tazeledi, Bayındır'daki 3 adaylı seçimde ise yeni başkan Hüseyin Behzat Aydilek oldu.

CHP İzmir'de 3 ilçede seçim heyecanı yaşandı. Urla ve Seferihisar'da mevcut başkanlar kongreye tek aday olarak girerek güven tazelerken Bayındır'daki 3 adaylı seçimde ise eski Başkan Hüseyin Behzat Aydilek koltuğa yeniden oturdu.

Urla ve Seferihisar'da mevcut başkanlar güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) olağan kurultay takviminin ikinci etabı olan ilçe kongreleri son buldu. Divan Başkanlığını ilçe eski başkanlarından Ahmet Bahri Yalaz'ın üstlendiği seçimde, Urla'da mevcut Başkan Hakan Özbadur, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeleyerek yoluna devam etti. Seferihisar'da da yine mevcut Başkan Senem Gürer Solak kongreye tek aday olarak girdi. Divan Başkanlığını İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın yaptığı seçimde, 120 oy kullanılırken 5 oy geçersiz sayıldı. Yapılan oylama neticesinde başkan Solak, görevine devam etti.

Bayındır'da Aydilek yeniden ilçe başkanı seçildi

Divan Başkanlığını Mustafa Moroğlu'nun yaptığı kongrede, gözler 3 adayın yarıştığı Bayındır'a çevrildi. İlçe kongresinde eski ilçe başkanı Behzat Aydilek, Halk Hareketi'nin öncüsü Zühre Karaoğlan ve Murat Gülbay'ın yarıştı. Seçim sonunda kazanan Hüseyin Behzat Aydilek oldu. 144 delegenin oy kullandığı seçimde Aydilek 83 oy alırken Karaoğlan 32 oy aldı. Gülbay ise 25 oyda kaldı. Aydilek yeniden ilçe başkanlığı koltuğuna oturdu.

Kaynak: İHA