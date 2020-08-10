CHP'li kadınların yeni başkanı Aylin Nazlıaka oldu

CHP Kadın Kolları Kurultayı, yeni başkanını seçmek üzere 650 kadın delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. 14. kez başkanını seçmek için toplana kurultayda, başlangıçta yer alan üç adaydan biri olan Pınar Parmaksız'ın kuruktay başlangıcında adaylıktan çekilmesiyle mevcut başkan ve Parti Meclisi üyesi Fatma Köse ile Aylin Nazlıaka yarıştı. 650 delegenin yeni Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi için yaptığı seçim, koronavirüs nedeniyle 2 kez ertelenmişti.

KÖSE İLE KAFTANCIOĞLU ARASINDA MÜNAKAŞA

Kurultayın açılış konuşmasını yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, kadınların siyasetteki eşit temsilinin önündeki tüm engellere karşı duracaklarını belirterek sözlerine başlarken İstanbul Sözleşmesi'nin de harfiyen uygulanmasını istedi. Köse, kurultaya müdahale etmekle suçladığı Canan Kaftancıoğlu hakkında ise eleştirilerini dile getirerek, "Dört gündür tüm illeri arayarak tüm il başkanlarını devreye sokarak delegasyonun iradesine ipotek koymak sayın il başkanım ne kadar doğru acaba? Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Gidin siz il başkanlığınızı yapın. Kadın kolları kurultayına karışmayın. İstanbul il başkanı diyor ki: ‘Bağırarak konuşmayın.’ Biz nasıl konuşacağımızı biliriz sayın başkan. Kimse bize nasıl konuşacağımızı ifade edemez." ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu ise cevaben Köse'nin emeklerinin unutulmaması gerektiğini ifade ederek . "CHP de iyiler arasından bir kişi seçeceğiz. Kadın örgütünün Fatma Başkan’ın emeğini unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Her işi ben yaparım diye bir şey yok. İstanbul’da pırıl pırıl, canavar gibi gençler, kadınlar var. Zamanı gelince biz de görevimizi bunlardan birine bırakacağız.. Hiç kimseye sataşarak söylemiyorum, hep beraber emeklerimizi ortaklaştıralım." dedi.

"MÜCADELEMİZİ SEVGİYLE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

650 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen ve 514 geçerli oyun bulunduğu seçimde 308 oy alarak yeni başkan seçilen Aylin Nazlıaka ise, "İstanbul Sözleşmesi’ne savaş açan zihniyetle savaşacak güçte olduğunuzu biliyorum. Birlik olmak zorundayız. Bundan sonra ben yok biz var. Biz bu örgütlü mücadeleyi, sevgiyle büyüterek, omuz omuza dayanarak geleceğe taşıyacağız. Zor bir şey yapıyoruz, bu ceberrut iktidar döneminde muhalif kadın olmak yürek, güç, mücadele ister. İşte bunların hepsi sizlerde var. Öncü güç olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Nazlıaka'nın tek rakibi ve mevcut başkan Fatma Köse ile delegeden 206 oy alarak Kadın Kolları Genel Başkanı görevini Aylin Nazlıaka'ya devretti.