CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut hakkında çarpıcı iddia! 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu, hamile bıraktı

Show TV'de öğlen kuşağında ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında CHP'deki bir skandal daha ortaya çıktı. Malatya'da Kale'de CHP İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle partisinden uzaklaştırıldı.

HAMİLE KALDI, EVLENDİKTEN SONRA BAŞKA ADAMLA KAÇTI

Olay, İstanbul-Çerkezköy'de yaşayan 35 yaşındaki Erdal Taşdemir'in Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına bağlanıp olayları anlatmasıyla ortaya çıktı.

Taşdemir, sosyal medyada tanıştığı ve 5 ay sonda evlendiği B.Ç. hakkında, "Sosyal medyada 5 ay konuştuk. 6 aylık hamileymiş, ben hamile olduğunu bilmiyordum, yaşını da bilmiyordum. Bana çocuğun babasının Süleyman K. olduğunu söyledi. Daha sonra başka sevgilisiyle kaçtı. Beni dolandırdı, benden olmayan çocuğu üzerime kaydettirdi, ondan kurtulmak istiyorum, boşanmak istiyorum. Üzerimden çocuğun komple alınmasını istiyorum. " ifadelerini kullandı.

ANNE 10 BİN TL ALMIŞ

İddiaya göre ise Süleyman Karabulut genç kızın yetiştirme yurdunda kaldığı zaman hamile kaldığı da iddia edildi. Karabulut'un genç kızın annesiyle komşu olduğu ve annenin 10 bin TL aldığı ifade edildi. Anne bu iddiayı ret ederken Erdal Taşdemir, Malatya'ya gelerek B.Ç.'yı yetiştirme yurdundan alarak mahkemeye yaşını büyütmeye annesi ile birlikte gittiklerini de ileri sürdü.

Malatya Kız Yetiştirme Yurdunda B.Ç. ile bir hafta oda arkadaşlığı yapan ve ismini vermeyen genç kız, "B.Ç. bebeğin babası Süleyman diye birisi demişti. Hatta 'Annem olayı kapatmak için para falan aldı ' dedi.

B.Ç. BAŞKASININ YANINA KAÇTI

B.Ç.'nin ise şuanda nerede olduğu bilinmezken Erdal Taşdemir, B.Ç.'nin yanına kaçtığı İ.U. adlı şahsın yanında olduğunu ileri sürdü.

BAKANLIK VE BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan söz konusu iddialar üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı adli yönden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ise idari yönden soruşturma başlattığı ifade edildi.

PARTİDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, olayı televizyondan öğrendiğini ve Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alınarak partiden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kaynak: Bölge Gündem, Sabah, Yeni Şafak.