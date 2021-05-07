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  3. CHP Kale ilçe başkanı Süleyman Karabulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CHP Kale ilçe başkanı Süleyman Karabulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasının ardından Karabulut, CHP Kale ilçe başkanı Süleyman Karabulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularıyla internette aratılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

CHP Kale ilçe başkanı Süleyman Karabulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CHP Kale ilçe başkanı Süleyman Karabulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılır oldu. Biz de Süleyman Karabulut ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

CHP KALE İLÇE BAŞKANI SÜLEYMAN KARABULUT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? 

CHP Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un yaşı ve nereli olduğu bilinmemekle birlikte Malatya Kale İlçe Başkanlığı görevine Veli Ağbaba tarafından atandığı öğrenildi.

NE OLDU?

SHOW TV'de yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirilen CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edildi.

İLÇE BAŞKANLIĞINDAN VE PARTİDEN İSTİFA ETTİ

CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada görevinden ve partisinden istifa ettiğini, hukuki yollara başvuracağını bildirerek şu ifadeleri kamuoyuna sundu; "Bugün (...) programda hakkımda bir genç kıza 'tecavüz' etmiş olduğum şeklinde asılsız iddialar yer almıştır, program esnasında adım açıkça söylenmiş ve fotoğrafım ekrana yansıtılmıştır. Kişilik haklarıma onuruma adı açıkça söylenerek üyesi olduğum CHP'ye alçakça saldırmıştır. Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir. İftiralardan zarar görmemesi için üyelik ve ilçe başkanlığı görevini gururla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisinden derhal istifa ettim."dedi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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