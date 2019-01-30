CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Yüksel vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Ev ev, kapı kapı dolaşacaklarını belirten İstanbul'un en genç belediye başkan adayı Yüksel, "Kartal'da derman belediyeciliği devam edecek" dedi.

CHP'nin Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, seçim çalışmaları kapsamında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Kartal İlçe Başkanlığı önünde gerçekleşen buluşmada Gökhan Yüksel'e ilgi büyük oldu. Parti binası önünü dolduran vatandaşlar Yüksel'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Meşalelerle karşılanan Yüksel, parti binasına girmekte zorlandı. Tüm partililer ve vatandaşlarla selamlaşan Yüksel'i parti binasında, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul karşıladı.

"Yeni nesil belediyeciliği hayata geçireceğiz"

İstanbul'un en genç belediye başkan adayı olarak gençleri yanında görmekten onur duyduğunu dile getiren CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, "Burada doğup, burada büyüyen bir genç olarak arkadaşlarımın ve beni tanıyan tanımayan tüm dostlarımın burada sevgisini görmek, onların enerjisini burada yakalamak beni çok mutlu etti. İstanbul'un en genç belediye başkan adayı olarak bütün gençlerin yanımda olduğunu görmek, onların sevgisine nail olmak beni ayrıca onurlandırdı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gelişen teknoloji ile yeni nesil belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar edindiğim bütün tecrübeleri genç jenerasyonla, teknolojinin imkanlarını da kullanarak yeni nesil belediyeciliği hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Yarım kalan işleri tamamlayıp daha iyi projeleri hayata geçireceklerini belirten Yüksel, "2009 yılında sosyal demokrat belediyecilikle buluşan Kartal ki bunun mimarı olan Sayın Başkanımız Altınok Öz ile birlikte 5 yıl çalışma şansı yakaladım. Orada meclis üyeliği, encümen üyeliği, encümen başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı görevlerinde birçok müdürlük ve personel arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Kartal'a çok iyi işler yaptık. Yarım kalan işleri tamamlayacağımızdan ve daha iyi projeler üretip hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"Derman belediyeciliği Kartal'da devam edecek "

Projelerin hepsini Kartal halkı ile beraber gerçekleştireceklerini ifade eden Yüksel, "Hayallerimiz var. Tecrübemiz var. Projelerimiz var. Bunların hepsini bütün örgütümüz ile beraber, bütün Kartal halkı ile beraber gerçekleştireceğiz. Burada doğup büyümenin verdiği ayrıcalıkla Kartal'ın evladı olmanın gururunu yaşıyorum. Kartal da evladına sahip çıkacaktır. Beni tanıdıkça çok sevecekler. Bu gönül yarışını ev ev, kapı kapı, sokak sokak dolaşarak Kartal'daki iktidarımızı devam ettireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Derman belediyeciliği Kartal'da devam edecek. Bu iktidarı bütün Kartal halkı ile birlikte kuracağız" dedi.

Kaynak: İHA