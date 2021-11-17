CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifa etti? İşte, Çağrı Gruşçu'nun biyografisi...

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun partiden istifa etmesi siyaset dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar, Çağrı Gruşçu'nun kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğu gibi bilgileri merak ederken, CHP Konak İlçe Başkanlığı'ndan neden istifa ettiğini de araştırmaya başladılar. Peki, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifa etti? İşte merak edilen tüm soru başlıklarına ilişkin detaylar...

CHP KONAK İLÇE BAŞKANI ÇAĞRI GRUŞÇU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE, ÇAĞRI GRUŞÇU'NUN BİYOGRAFİSİ...

Çağrı Gruşçu, İzmir'de dünyaya geldi. Ön lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde tamamlayan Gruşçu, Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Akademik hayatında “Yerel Yönetimler” üzerine ihtisas yaparak çeşitli tezler yazdı. Uluslararası sergiler konusunda "Uluslararası Fuarcılık ve Kentler: EXPO ve İzmir" konulu tezini hazırlayarak uzmanlaştı.

1992 yılında Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Yeryüzü Zirvesi’nde temsilci olarak yer aldı. "Local Agenda 21" programına katılan Gruşçu, programın Türkiye'deki açılımı olan Yerel Gündem 21'de ulusal parlamentoya katılarak İzmir'i temsil etti. Bu dönem içinde Yerel Gündem 21'in proje ortağı olarak EXPO 2015 İzmir Çalışma Grubu'nun Başkanlığı görevini üstlendi ve kurucu üyesi oldu. Çalışma Grubu'nun faaliyetleri dâhilinde gerçekleştirilen “Sağlığın Beşiği İzmir’de Tüm Dünya El Ele” projesi Yerel Yönetimler Ödülleri kapsamında "Yılın Projesi" unvanı alarak birinciliğe layık görülmüştür.

Aktif katılım, çözümde ortaklık ve kentine sahip çıkma ilke hedefleri çerçevesinde İzmir Kent Konseyi bünyesinde meclislerin kuruluş ve yapılandırılması çalışmalarına katıldı. 2010 – 2012 yılları arasında Turizm Çalışma Grubu Başkanlığı yaptı. 2012 yılında İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilerek 3 yıl boyunca yönetişim ve katılımcılık üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Ulusal ve uluslararası birçok projeye katılarak çeşitli konferans ve sempozyumlarda konuşmacı olarak yer aldı. Avrupa Konseyi ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa Siyaset Okulu’na katılarak Avrupa Kurumları ve Normları üzerine akademik çalışmalar gerçekleştirdi.

Fransa’nın garantörlüğünde Uluslararası Sergiler Bürosu’nun (BIE) Türkiye’deki Expo Dünya Sergileri Türkiye Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Expo 2015 Milano Dünya Sergisi kapsamında İtalyan Hükümetinin onur konuğu olarak Milano ve Napoli’deki İş ve Yatırım Fikirleri Forumu’na katılım gösterdi.

İzmir Kalkınma Ajansı'nın "2009 - 2013 Bölgesel Stratejik Planı" ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “2014 – 2019 Stratejik Planı” çalışmalarına katıldı.

İzmir Ticaret Odası Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü’nde görev aldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı’nda Uzman olarak çalıştı. Bakanlık bünyesinde EXPO 2015 İzmir Genel Sekreterliği'ndeki 3 yıllık görevi süresince uluslararası kuruluşların yanı sıra devlet kurumları ve bakanlıklarla olan ilişkilerini geliştirdi. Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının mali ve teknik projelerinin yönetimini gerçekleştirerek serbest çalışma yaşamına dahil oldu. Aynı alanda serbest çalışma yaşamına devam etmektedir.

Birçok sivil toplum kuruluşunun aktif üyesidir.

2015 yılında İzmir'in en güçlü ve en geniş katılımlı kamu-sivil bileşeni olan İzmir Kent Konseyi'nin başkanı seçilmiştir. Bu görevini 2020 yılında gerçekleşen İzmir Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu'na değin sürdürmüştür.

SİYASİ ÖZGEÇMİŞ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif üyesidir.

2008 yılında CHP Konak İlçe Başkanlığı Eğitim Komisyonu Üyesi olarak parti içi eğitim faaliyetlerine katılan Gruşçu, 2011 yılında Parti Okulu programına katılarak parti eğitmeni/danışmanı olarak görev yapmaya başlamıştır.

2012 yılında CHP İzmir İl Başkanlığı Bilim Yönetim ve Kültür Platformu bünyesinde İletişim Çalışma Grubu'na katılım göstererek çalışmalarını sürdürmüştür.

2013 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye meclis üyesi aday adayı olmuştur.

CHP Konak İlçe Başkanlığı'nın 2014, 2015 ve 2017 yıllarında gerçekleşen ilçe kongrelerinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Bir dönem İlçe Sekreterliği, iki dönem de İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

2018 yılında ilçe yönetim kurulunun oybirliğiyle İlçe Başkanı olarak seçilmiştir.

22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen Konak İlçe Olağan Kongresi sonucu delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden İlçe Başkanı olarak seçilmiştir ve halen bu görevine devam etmektedir.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a küfrettiği öne sürülen CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu istifa etti.

Gruşçu, istifasını resmi Twitter hesabından da yayınladı;