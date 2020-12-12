CHP'de son zamanlarda gündemden düşmeyen taciz iddiaları, ana muhalefet partisinin itibarını zedelemeye devam ederken iddialara adı karışan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın disipline sevk edildiği öğrenildi. Bunun üzerine arama motorlarında CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Barış Bektaş neden disipline sevk edildi? sorularına bakan vatandaşlar için biz de haberimizde bu soruların cevaplarını derledik. İşte detaylar...

CHP KONYA İL BAŞKANI BARIŞ BEKTAŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki Barış Bektaş, 27 Kasım 1976 tarihinde, Konya, Seydişehir’de doğdu. İlkokulu Ortakaraören kasabasında, ortaokul ve liseyi Meram Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Avukatlık stajını 22.23.24. dönem CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın yanında yaptı.

Askerliğini Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesinde Askeri Hakimlik yaparak tamamladı.

2002 yılında Konya Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Kurucu üyesi olduğu Demokrat Hukukçular Derneği yöneticiliği ve hemşehri derneği başkanlığı yaptı.

2 dönem Selçuklu İlçe Başkanlığı, 35.Olağan Kurultay’da Tüzük Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

13 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı’na seçildi.

Evli ve üç erkek çocuk babası olup, Konya’da serbest avukat olarak çalışmaktadır.

BARIŞ BEKTAŞ NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

CHP yönetimi, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, babası parti üyesi olan bir kadın, bürosuna gittiği Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi.

CHP kaynaklarına göre, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak, savunması istendi.

Olayın içeriğine ve tacize uğradığı iddia edilen kadının kimlik bilgilerine dair detaylar kamuoyu ile paylaşılmazken CHP'de son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen taciz olayları hakkında da genel bir yorum ve açıklama yapılmadı.