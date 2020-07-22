2023 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde iktidar partisi olma hedefiyle yolan çıkan CHP'de büyük kurultaya sayılı günler kaldı. Kurultayın heyecanı kulisleri hareketlendirirken adaylar da belli olmaya başladı. Kurultay'da Başkanlık Kurulu, Delege seçimi, Genel Başkanlık seçimi yapılacak. Bu kapsamda kurultayın detayları belli olurken CHP Kurultayı ne zaman? Nerede? CHP Kurultayında kimler aday? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

CHP KURULTAYI NE ZAMAN?

CHP'nin Kurultayı 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

CHP KURULTAYI NEREDE?

CHP'nin 37. Olağan Kurultay'ı koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez kapalı bir mekanda yapılmayacak. Kongre Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirlerle Ankara'da bulunan yarı açık Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

CHP KURULTAYINDA ADAY KİMLER?

CHP'nin kurultayında mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamıştı. Daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı girdiği seçimleri kaybeden Muharrem İnce'nin tekrar aday olmayacağı parti kulislerinde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda rakipleri 26. Dönem Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı olacak. Öte yandan halen CHP PM üyesi olan İlhan Cihaner’in de adaylığını açıklaması bekleniyor.Son olarak CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Tolga Yarman, Genel Başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Genel Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun altına kez bu göreve seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve İlhan Cihaner

26. Dönem CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı

Tolga Yarman

KURULTAYDA HANGİ SEÇİMLER YAPILACAK?

CHP Kurultayı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Akabinde ise ilk olarak Kurultay Başkanlık Kurulu seçilecek. Daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayın açılış konuşmasını yapmasının ardından kurultay komisyonları oluşturulacak. Çalışma ve Hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi okunduktan sonra oylanacak.

Bildirgenin okunmasının ardından Genel Başkanlık seçimine geçilecek. Başkanın belirlenmesinin ardından delegeler, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek üzere sandık başına gidecek.