CHP kurultayının önlenme nedeni ortaya çıktı! CHP'de kılıçlar çekildi! "İmamoğlucularla, Kılıçdaroğlucular ayrışmaya başladı"

Türkiye 2023 yılında yapılacak olan seçimleri beklerken CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında cumhurbaşkanı adaylığı çekişmesi yaşanıyor. Bu konuyu köşe yazısına taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun baş baş yaptığı görüşmeye rağmen İmamoğlu'nu adaylık konusunda geri adım atmadığını belirterek iki ismin destekçilerinin ayrışmaya başladığını ve CHP'deki kurultay sürecinin iki isim arasında kıran kırana bir savaşa dönüşmesinin önlenmesi için ertelendiğini ifade etti.

"KIRAN KIRANA BİR SAVAŞA DÖNÜŞMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN KURULTAYI ERTELEDİLER"

Selvi köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında müthiş bir güç mücadelesi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesine rağmen İmamoğlu geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça bu rekabet hızlanmaya başladı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildi. İmamoğlucularla, Kılıçdaroğlucular ayrışmaya başladı. CHP’deki kurultay sürecinin ertelenmesinin tek nedeni seçimler değil. İmamoğlu - Kılıçdaroğlu mücadelesinin kurultay sürecinde kıran kırana bir savaşa dönüşmesini önlemek için kurultayı ertelediler.

CHP’de belediye başkanları, il teşkilatları ve milletvekilleri arasında İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular ayrışması başladı. Ama asıl mücadele İmamoğlu’nu destekleyen medya ile Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gazeteciler arasında yaşanıyor. Belediye imkânlarını kullanarak İmamoğlu bu yarışta öne geçmiş gözüküyor.

DOSYALAR TUTULUYOR

Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile görüşmesine daha önceki yıllarda ilgi göstermeyen muhalif medyanın şimdi gündem yapmasının altında bu mücadele yatıyor. Artık Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekipleri birbirleri hakkında dosyalar tutmaya başladılar."