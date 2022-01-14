CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gizli ittifakı HDP'ye yine toz kondurmadı! Semra Güzel soruldu, topu öyle bir isime attı ki!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 2 asker ve 1 koruyucuyu şehit eden PKK'lı Volkan Bora ile Semra Güzel'in aralarındaki ilişkiye sessiz kalmış, vatandaş ve siyasiler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bir görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Semra Güzel" sorusunu yeniden yanıtsız bıraktı.

TOPU CUMHURBAŞKANINA ATTI

CHP lideri, kendisine yöneltilen soruya cevap vermeyerek, gizli ittifakı HDP'ye yine toz değdirmedi. Gazetecinin yönelttiği soruya kaçamak cevap veren Kılıçdaroğlu, "Bunun muhatabı Erdoğan'dır" diyerek soruyu halı altına süpürdü.

NE OLMUŞTU?

Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığından TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan fezleke daha sonra TBMM'ye yollandı. Burada Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınıp TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse Güzel'in yargılanmasının önü açılacak. Yargılama sonunda ise Güzel hakkında hüküm kesinleşirse bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve Güzel'in milletvekilliği düşürülecek.