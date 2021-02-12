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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı oldu!

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı oldu!

Son dakika haberi... Çinli şirket SinoVac tarafından geliştirilen ve sağlık çalışanları için ikinci dozun uygulamasına geçilen CoronaVac aşısı, siyasi isimler tarafından da örnek olma amacıyla kameralar karşısında uygulanıyor. Bu kapsamda sırası gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Aşı yaptırırken bir fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum.''

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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