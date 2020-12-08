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  3. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyle imtihanı! O kelimeyi bir türlü okuyamadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyle imtihanı! O kelimeyi bir türlü okuyamadı

Cumhuriyetçi Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe konusuyla ilgili konuşmasını milletvekillerine aktardığı sırada elindeki kağıttaki metni dil sürçmesi nedeniyle bir türlü okuyamadı. Metinde geçen lojistik kelimesini de söyleyemeyen Kılıçdaroğlu'nun o anları böyle kaydedildi.

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08 Aralık 2020 Salı 09:23
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