CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'aşı olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Dağıstanlı ile Konuşan Türkiye adlı radyo programına katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma çağrısına ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün akşam sayın Sağlık Bakanı aradı, çağrı yaptı. "Tabii" dedim. Ben de gerekirse refakat ederim dedi. Bugün, yarın aşı olacağım." dedi.

Çin tarafından geliştirilen Sinovac aşısına ilişkin kaygısı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Liyakatten bahsediyorum ben. Doktorlar aşı olmamızı söylüyorsa aşı olacağız. Aşı olmak gerekiyor." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIN TEDİRGİNLİĞE KAPILMALARINA GEREK YOK"

Aşı olma çağrısının Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu sözcüsü tarafından yapılması gerektiğini, ve kamuoyunun aşının yetmeyeceği konusunda endişelere sahip olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aşı olunması gerekiyorsa Bilim Kurulu'nun sözcüsü olacaktı kamuoyuna o açıklama yapacaktı. İnsanlar da güvenip gider aşı olacaktı. Kaldı ki 1.5 milyon kişilik aşımız var. Yeni aşıların gelmesi lazım. Kamuoyuna aşı takvimi sunulması lazım. Vatandaşların tedirginliğe kapılmalarına gerek yok. Zaten bu aşı küçük dozda yapılıyor dolayısıyla vücut dirençli hale geliyor koronavirüse karşı." şeklinde konuştu.