CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olacağı iddialarına ilişkin, "Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olacağı iddialarına ilişkin, "Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti. İkili arasında Eğitim-İş Genel Merkez binasında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından basın açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi mülakatın kaldırılacağına dair ifadeleri ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenlik alımında mülakat yapılacağına dair açıklamaları sorulması üzerine, "Daha önceki açıklamalarımda şu anda var olan siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını söylemiştim. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir iktidarın ülkenin sorunlarını çözemeyeceğini de biliyoruz. "Ben mülakatı kaldıracağım" deyip, seçim meydanlarında halka vaatte bulunanlar, seçimi kazandıktan sonra "ne mülakatı, mülakatı kaldırmayacağız. Mülakat gibi mülakat yapacağız" diyorlar" diye konuştu.

"Bugünkü TBMM, AK Parti'nin ve MHP'nin oylarıyla yolsuzluk dosyalarını kapatan bir meclistir"

Kılıçdaroğlu, kamu görevlisine hakarettin kaynaklı hakkında açılan davayı değerlendirerek, "Sarayın talimatıyla dava açılabilir. Davayı açan da davayı açma talimatını veren de Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyor. Kılıçdaroğlu, haksızlığa boyun eğecek bir adam değildir. Kılıçdaroğlu, rüşvet alanların takipçisidir. Kılıçdaroğlu'nu toplumun tanımasının temel nedeni yolsuzluk dosyaları konusunda verdiği mücadeledir. TBMM, Gazi Meclis değildir. Bugünkü TBMM, AK Parti'nin ve MHP'nin oylarıyla yolsuzluk dosyalarını kapatan bir meclistir. Bugünkü TBMM, yine AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla; "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda yolsuzluk yapanlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz" diye kanun çıkaran bir meclistir" ifadelerini kullandı.

"(İYİ Parti'nin 81 ilde kendi aday kararı) Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerine dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız. Bir siyasi parti diyor ki biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz. Biz, saygıyla karşılayacağız. Seçimden sonra zaten kurduğumuz ittifak bitti, bunu daha önce de söyledik. İttifak seçim dönemlerinde olur. Biz daha önce ittifakın daha uzun süreli olmasını istememizin temel nedeni; iktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda Ortak Mutabakat Metni'ni hazırlamaktı. Onu yaptık biz" açıklamalarında bulundu.

"Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek"

Kılıçdaroğlu, CHP'li Özgür Özel'in adaylığını açıklayacağına dair iddialara ilişkin ise şöyle konuştu:

"Gayet güzel. CHP, diğer partiler gibi değildir. CHP'de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Benden önceki bütün kurultaylarda dahil çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler. Adaylıklarını ilan etmeleri için biz genel merkezimizde gerekli yerleri tahsis ederiz, her türlü ikramı sağlarız. Bunlar çıkarlar, adaylıklarını ilan ederler. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra İstanbul'dan bir başka arkadaşımız, "ben de genel merkeze adaylığımı ilan edebilir miyim?" diye mektup yazmış. Elbette adaylığınızı ilan edebilirsiniz diye hemen yanıt verdik. CHP kavgaların partisi değil. "Sen olamazsın, ben olurum. O zaman ben senin ayağını kaydırayım" gibi bir düşüncemiz asla yok. Herkes özgürce genel başkan adayı olur, özgürce yarışır. Sonuçta delegelerimiz ya da partililerimiz karar verecekler, biz ona saygı gösteririz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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