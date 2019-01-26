CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Ak Parti’den İnegöl mobilyası tepkisi

Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında İnegöl mobilyası ile alakalı sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, İnegöl mobilyasını dünyaya tanıtacaklarını, uluslararası fuarlar organize edeceklerini söylerken Ak Partili Vildan Yılmaz Gürel, "İnegöl'ün yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracat hacminde aslan payını mobilya karşıladığı gibi, şu anda İnegöllü üreticiler İstanbul'daki uluslararası fuarda boy göstermektedir. Her geçen gün katma değeri yüksek modern üretimler yapılmaktadır" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in tanıtım toplantısında, "İnegöl Mobilyası'nın bütün dünyaya tanıtılması lazım. Moda tasarımcılarının gelmesi lazım. Bütün dünyanın imrendiği mobilyalar ihraç edilmesi, uluslararası fuarların burada düzenlenmesi lazım" sözlerine Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'den sert tepki geldi.

Gürel, Kılıçdaroğlu'nun İnegöl mobilya sektörü ile ilgili dayanaksız beyanlarının siyasi ciddiyetten uzak aynı zamanda sektör temsilcilerine de haksızlık manası taşıdığını ifade ederek, "Kılıçdaroğlu bizi Bursa'da da şaşırtmadı. Aday tanıtım toplantısında İnegöl mobilya sektörü ile alakalı dayanaksız beyanları siyasi ciddiyetten uzak aynı zamanda sektör temsilcilerinin bunca emeğine de haksızlık olmuş. Açıklamayı dinlediğimde "acaba yanlışlık mı var" diye bir kez daha kontrol ettim. Ancak Kılıçdaroğlu bizi yine şaşırtmadı. Üstelik bu kez ana muhalefet partisi başkanı olma ciddiyetinden uzak, sıradan bir eleştiri sahibi biri gibi açıklama yaptı. Fazla uzağa gitmesine gerek yok, İnegöl mobilya sektörü ile alakalı bilgileri sektör temsilcilerimizden veya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan almış olsaydı bu talihsiz açıklamayı yapmazdı. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'na bir iyilik yapıp bundan sonraki konuşmalarında kaynak olarak başvuracağı bazı bilgiler paylaşmak istiyorum, bu bilgileri de Sayın Kılıçdaroğlu'nun zahmet buyurup sormaktan imtina ettiği Ticaret ve Sanayi Odamız verilen dayanarak paylaşmak istiyorum" diyerek İnegöl mobilya sektörüyle alakalı istatistikleri paylaştı.

İnegöl mobilya sektörünün yaklaşık 180 firma ile İstanbul'da düzenlenen 15.Uluslararası Mobilya Fuarı'na katıldığını ve bu firmaların çoğunun ihracat yapan kişilerden oluştuğunu hatırlatan Gürel, "Mobilya merkezimiz ve yüz akımız İnegöl 2017 yılında 609 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. İhracatımız 2017 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 16 arttı. 2017 yılında 1 milyar 189 milyon 329 bin dolarlık bir dış ticaret hacmi mevcut. Bu rakamın yaklaşık 899 milyon dolarlık kısmı ihracat payı. 691 firma ile ihracat yapan İnegöl ilçemizde 50 civarında firma ithalat yapmaktadır. 2017 yılı ihracatının 378 milyon dolarını mobilya sektörü üstlenmiştir. En yüksek ihracat yapan iller arasında Bursa ikinci sırada yer alırken, aynı sıralamada İnegöl 21.sırada bulunmaktadır. Sanırım bu rakamlar aynı zamanda hesap uzmanı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu tatmin etmeye yeter. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve mevcut Başkanımız Ali Nur Aktaş'ın da mobilyacı kökenli olduğunu ve yine sektörün önde gelen oluşumlarından MOSFED ve MOSDER gibi çatı kuruluşların kurucu ve üyelerinin İnegöllü olduğunu ve mobilya sektörünün öncüleri olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani mobilyada tecrübe sahibiyiz ve bu tecrübe sektörü temsil eden adayımızın başkanlığından sonra da tescilli olarak devam edecektir. Ayrıca şunu çok net ifade etmek isterim ki; 150 ülkeye ihracat yapıyoruz gerek Avrupa gerek dünya genelinde İnegöl'ün mobilyası yeterince tanınıyor. Mobilya üreticilerimiz tüm gayretleriyle sektör için canla başla çalışıyor ve bu tarz açıklamaları yapmadan önce en azından sektörden birkaç kişiyi dinlemiş olmasını beklerdik" şeklinde konuştu.

Gürel son olarak Bursa'da AK Parti'nin gelenekselleşen başarısına bu seçimde bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade ederek, İnegöl için hizmet ve gayretlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi

Kaynak: İHA