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  3. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin tepki çeken paylaşım

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin tepki çeken paylaşım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili gece yarısı yayımladıkları bildiriyle ilişkin açıklamada bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin tepki çeken paylaşım

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili gece yarısı yayımladıkları bildiriye ilişkin paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri tepki çekti. Oluşturulmaya çalışan suni bir gündem olduğunu vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, eleştiri oklarının hedefi oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Faik Öztrak'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist Recep Tayyip Erdoğan, yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin tepki çeken paylaşım

 

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