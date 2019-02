CHP Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç meclis üyesi adaylarıyla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe Belediye Meclis üyesi adayları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la bir araya geldi. 31 Mart günü Maltepe'den zaferle çıkmaya söz veren adaylar, "Çok çalışacak, İstanbul'da en yüksek oyu Maltepe'den çıkaracağız dedi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç, çalışmalarına hız verdi. 37 kişilik belediye meclis üyesi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim eden Kılıç, meclis üyesi adaylarıyla buluştu. Kılıç, "Uzun ve yoğun bir hizmet dönemi için yola çıktık. Kim ne düşünüyor, kim neye inanıyor bakmadan herkesin elinden tutacak, gece gündüz mahallede, sokakta Maltepe için çalışacağız. Bu sorumluluğu taşıyamayacağını düşünen varsa yolunu başından affını istesin, anlayışla karşılarım" dedi.

"Bayrak Yarışı"

Listede yer alan yeni isimleri teker teker kutlayan Kılıç, "Geride bıraktığımız dönemde meclis üyesi arkadaşlarımızla önemli işlere imza attık. Her birinin emeği çok büyük. Listede yer almadığı için kırılan yoldaşlarımız olabilir. Biz 96 yıllık bir çınarın, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin neferleriyiz. Her bir yoldaşımızla kucaklaşacak, bu mücadeleyi hep birlikte sırtlayacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Bir yoldaşımız partimize gönül bağı ile bağlıysa, her alanda bu mücadeleyi sürdürecektir" dedi.

"Sosyal Demokrasi Yıkılmaz Kalesi"

2014'te yüzde 49.3 oy alarak göreve geldiğini ifade eden Ali Kılıç, "Görevde olduğum sürece 5 seçim atlattık. Hepsinden oyumuzu arttırarak ve zaferle çıktık. Her bir yoldaşım, 96 yıllık çınarımız olan CHP'nin oyunu en yukarıya taşımak ve sosyal demokrasiyi Maltepe'de yıkılmaz bir kaleye dönüştürmek için canla başla çalışacak. Göreceksiniz, 31 Mart akşamı büyük bir zaferle yolumuza devam edeceğiz" dedi. Kılıç'ın ardından teker teker söz alan CHP'li Maltepe Belediye Meclis üyesi adayları, Maltepe'den zaferle çıkmaya söz verirken, "Çok çalışacak, İstanbul'da en yüksek oyu Maltepe'den çıkaracağız" diye konuştular.

Kaynak: İHA