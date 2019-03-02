CHP Maltepe’de Ali Kılıç coşkusu

İSTANBUL (İHA) – Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Maltepe İlçe Başkanlığına atanan Savaş Yücel ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu. Kılıç, coşkuyla karşılandı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP İlçe Başkanlığına atanan Savaş Yücel'i ziyaret etti. Partililerce coşkuyla karşılanan Ali Kılıç'a, eski CHP Milletvekili Mahmut Tanal, CHP ve İyi Parti Maltepe İlçe teşkilatları da eşlik etti. Kılıç, önce ilçe başkanlığına atanan Savaş Yücel'i ve yönetimini tebrik etti ardından ilçe başkanlığı önüne kurulan kürsüden partililere seslendi. Çalınan seçim müzikleri ve büyük bir coşku içerisinde atılan, "Daima seninleyiz başkan", "En büyük başkan bizim başkan", "Birlik, dürüstlük ve beraberlik için Ali Kılıç geliyor" sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Kılıç, "Yaklaşık 10 yıldır Maltepe'de CHP bayrağını onurla dalgalandıran yoldaşlarım, sizi bir kardeşiniz, bir evladınız, sizin Ali'niz olarak saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, insana değer veren, kimseyi ötekileştirmeyen bu kaleyi fethedemeyeceklerini anlayanlar; bize iftira atarak, bizi birbirimize düşürerek, bizi parçalayarak hedeflerine ulaşabileceklerini zannettiler. Ama bu örgüt, geçmişten bugüne bu partiye ömür vermiş, bedel ödemiş insanları, asla bu oyunlara gelmediler, partisinin ve belediye başkanının yanında dik durdular" dedi.

"Maltepe'de meydan boş kaldı zannettiler"

Demokratik çekişmelerin ve aday yarışlarının geçmişte kaldığını ifade eden ve artık seçim için çalışmaya başladıklarını söyleyen Kılıç, "Şimdi 31 Mart sabahına kadar el ele, kol kola, kimseyi ötekileştirmeden, bize oy versin veya vermesin Maltepe'deki her canlının önünde düğmemizi ilikleyip hizmetimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yüzde 49.5 ile Maltepe'yi aldık geçen seçimlerde ama hedefimiz şu an en az yüzde 60. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Biz yüzde 60'ı alacağız arkadaşlar. Zannettiler ki CHP'liler geri adım attı, Maltepe'de meydan boş kaldı zannettiler. Öyle yağma yok, burada Mustafa Kemal'in yoldaşları var, Denizler'in yoldaşları var. Bu Maltepe'yi asla ve asla kimseye bırakmıyoruz. Gece gündüz, sokak sokak çalışıyoruz. Şimdi hep beraber kol kola dışarı çıkıp, 18 mahallemizi, 1860 sokağımızı teker teker, karış karış arşınlayacağız arkadaşlar. Bir kere daha buradan destan yazacağız" diye konuştu.

"Sokakları karış karış dolaşacağız"

CHP belediyeleri içerisinde nüfusu en kalabalık ilçenin Maltepe olduğunu söyleyen Kılıç, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Biz burada ne kadar oyumuzu arttırırsak, hem burada Belediye Başkanımıza kazandırmış olacağız, hem de Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu'nu yücelteceğiz ve inanıyorum ki 1 Nisan sabahı, aşkların, imparatorlukların ve inançların başkenti İstanbul, artık sosyal demokratlara teslim edilecek. Bu yürüyüşe buradan start veriyoruz. Büyükşehir'i alıyoruz, sonra da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkede Başkan yapıyoruz. Sizlere ve bana büyük sorumluluk düşüyor. Herkesi kucaklayacağız, herkese elimizi uzatacağız; sağcısı, solcusu fark etmez arkadaşlar; söz konusu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Mustafa Kemal bu ülkeyi kurduğunda sağ, sol demedi, Türkiye Cumhuriyeti dedi. Bu Cumhuriyet'e kim nereden bakıyorsa baksın, hangi kentten geliyorsa gelsin, düne kadar nerede siyaset yaptıysa yapsın ama bugün ayırmadan, kayırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız ve 81 milyonun Türkiye'sine yeniden sosyal demokrat anlayışı üstün kılacağız. Buna var mısınız? Artık böyle toplantılar yok, şimdi buradan çıkıyoruz, 31 Mart günü sandıkların başında yeniden buluşuyoruz. Seçim sandığa gitmekle olduğu kadar sandıklarımıza sahip çıkmakla da kazanılacaktır. O nedenle 31 Mart günü sandıklarda, 1 Nisan günü de burada olacağız."

"İyiler Varsa Sevgi Kazanacak"

CHP İlçe Başkanı Savaş Yücel de, "Bu yerel seçimde Maltepe'de dalgalanmaya devam eden CHP bayrağını tekrardan dalgalandıracağız. Büyükşehir'de Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Büyükşehir'in burçlarına da CHP bayrağını dikeceğiz. Daha önceki konuşmam da belirttiğim üzere, Maltepe'de Türkan Saylan ismini sökmek isteyenlere karşı hep birlikte direneceğiz. Ceplerinde kadro listeleriyle gezenlere Maltepe'yi dar edeceğiz. Son olarak İyi Parti Meclis üyesi adayımızın söylediği bir sözle konuşmamı bitirmek istiyorum. İyiler varsa sevgi kazanacak diyorum" dedi.

Kaynak: İHA