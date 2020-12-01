CHP Menemen Belediye Başkanı Deniz Karakurt, eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının akabinde görevden alınmasıyla yeni başkan olarak seçildi. Bunun üzerine Deniz Karakurt'un hayatı merak konusu oldu. Peki CHP Menemen Belediye Başkanı Deniz Karakurt kimdir? İşte detaylar...

CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KARAKURT KİMDİR?

Avukat olduğu bilinen Deniz Karakurt, İzmir Barosu'nda görevlidir. Kişisel hayatı ve özgeçmişi hakkında henüz bilgi bulunmayan Karakurt hakkında araştırmalarımız devam etmekle birlikte, yeni veriler elde edildiğinde haberimiz güncellenecektir.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İhraç sebebi ne?

İzmir'de Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'dan kalan başkanlık makamı için seçim yapıldı. CHP - İYİ Parti Grubu, CHP'li Meclis Üyesi Av. Deniz Karakurt’u aday gösterdi. AKP-MHP Grubu ise AKP'li Aydın Pehlivan'ı aday gösterdi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevinden uzaklaştırıldı

İlk tur oylamasında Karakurt 17 oy, Pehlivan 14 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 2. tura kaldı. 2. turda Karakurt 16 oy, Pehlivan 15 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle seçim 3. tura kaldı. 3. turda iki aday 15-15 eşit oy aldı. 4. turda da eşit sonuç çıkınca seçim kuraya kaldı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı

Kura sonucunda CHP'nin adayı CHP'li Meclis Üyesi Av. Deniz Karakurt Menemen Belediyesi Başkanvelkili seçildi.

CHP’li Başkan Serdar Aksoy hakkında terör soruşturması

Menemen Belediyesi Meclisi’nde CHP, İYİ Parti, AKP, MHP’nin de üyelerinin bulunduğu 31 meclis üyesi bulunuyor. CHP’nin 16 meclis üyesi bulunurken, AKP’nin 10, İYİ Parti’nin 3 ve MHP’nin de 2 meclis üyesi bulunuyor. Bir üye ise bağımsız idi.