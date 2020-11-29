CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ali Mahir Başarır olayı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından bir TV kanalında sarf edilen sözler, eleştirilerin odağı haline geldi. Sakarya'da bulunan tank - palet fabrikasının Katarlılara satılmasını eleştiren Başarır'ın Türk ordusu hakkındaki yorumları özellikle siyasi isimlerden yoğun tepki görünce internet kullanıcıları, Ali Mahir Başarır'ın hayatını aramaya başladı. Peki CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ali Mahir Başarır paylaşımı | İşte detaylar...

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen 45 yaşındaki Ali Mahir Başarır, ilk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta tamamladı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Mahir Başarır, yüksek lisansını da aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında tamamladı.

İstanbul'da serbest avukatlık yaparak iş yaşamına atıldı, Maltepe Spor Kulübü ve Kartal Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev aldı.

12 Eylül darbesi sonrasında kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1992 yılında yeniden açılması üzerine Tarsus ilçe örgütlenmesinde görev alarak aktif siyasi yaşama atıldı.

İlk kez 2011 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili aday adayı olan Başarır, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

25-26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. TBMM Anayasa Komisyonu üyesidir.

ÇYDD ve HATİAB üyesi olan Ali Mahir Başarır, evli ve iki çocuk babasıdır.

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR OLAYI

CHP'li Başarır, bir televizyon kanalında Sakarya'daki tank-palet fabrikasının Katarlı şirkete verilmesi hakkında, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullanmıştı.