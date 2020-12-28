CHP Muğla milletvekili Burak Erbay kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri ve daha fazlasına haberimizde yer verdik.

BURAK ERBAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında olan Burak Erbay, 1978 yılında Muğla Köyceğiz’de doğdu. İlkokulu Köyceğiz’de, Orta ve Lise öğrenimini İzmir’de Özel Türk Lisesi’nde, üniversite öğrenimini İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

2003 yılında İstanbul’da Uluslararası Hukuk alanında çalışan bir hukuk bürosunda Avukat olarak çalışmaya başladı. 2005 yılından itibaren Muğla’da serbest avukatlık yaptı.

Öğrencilik yıllarında İstanbul Kadıköy ADD, CHP Gençlik Kolları’nda ve Kadıköy Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde ulusal ve uluslararası projelerde görev aldı. ADD Muğla Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Şube Başkanlığı, Kurultay Delegeliği ve İl İnsan Hakları Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu.

2008-2009 yıllarında CHP Muğla İl Başkan Yardımcılığı, 33 yıl sonra CHP’den seçilen ilk Köyceğiz İl Genel Meclis üyesi olarak 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi üyeliği yaptı.

Muğla Yörük Obaları Derneği, Muğla Genç İşadamları Derneği üyesi ve Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Disiplin Kurulu üyeliği yaptı. 25. ve 26. Dönem CHP Muğla Milletvekili adayı oldu. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesidir. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Erbay, evli ve bir çocuk babasıdır.

PINAR GÜLTEKİN OLAYINDA NE OLDU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüşmesinin ardından kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi oluşturulmuş ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, ayrıldığı Pınar Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

BURAK ERBAY KONUYLA İLGİLİ NE DEDİ?

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, konuyla ilgili şunları söyledi: "Biz de konuyu sabah okuyup öğrendik, arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk. Yakın bir zamanda ortak bir açıklama yapacağız."