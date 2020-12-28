CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri ve daha fazlasına haberimizde derledik.

SÜLEYMAN GİRGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

58 yaşındaki Süleyman Girgin, 18 Temmuz 1962 yılında Muğla Kavaklıdere'de doğdu. Babasının adı Seyfi, annesinin adı Sevim'dir.

İşçi-Sendikacı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Maden- İş Sendikası Yatağan ve Havalisi Şubesinde 4 yıl şube yönetim kurulu üyeliği, 12 yıl şube başkanlığı görevinde bulundu. Altı yıl Muğla Türk-İş il temsilciliği yaptı.

Girgin evli ve 2 çocuk babasıdır.

PINAR GÜLTEKİN OLAYINDA NE OLDU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüşmesinin ardından kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi oluşturulmuş ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, ayrıldığı Pınar Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü itiraf etmişti.

SÜLEYMAN GİRGİN KONUYLA İLGİLİ NE DEDİ?

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in değerlendirmesi ise şöyle: "Ben hiçbir milletvekili arkadaşımın bu tarz bir arama yaptığına inanmıyorum. Hepimiz insanız; nerede bir kadın cinayeti olsa davalarına gideriz, cenazelerine gideriz. Böyle durumlarda her zaman ailenin yanında olmuşuzdur, hem dayanışma için hem de hukuki destek için. Ben hiçbir arkadaşımın böyle bir arama yaptığına inanmıyorum. Bırakın hiçbir milletvekili arkadaşımı, hiçbir insan böyle bir arama yapmaz. (Ortak açıklama konusu) Elbette bir ortak açıklamamız olacak, biz kadın cinayetlerinde taziye için arıyoruz o laflar bu yüzden üretilmiyordur herhalde."