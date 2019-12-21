CHP Nazilli’de Başkan Serkan Sevim Güven tazeledi

Aydın'da kongre sürecine giren Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Nazilli'deki olağan kongrelerini gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen Nazilli İlçe başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Serkan Sevim listesiyle güven tazeledi. Büyük bir coşkuya sahne olan olağan genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Nazilli Belediyesi Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP İl Başkanı Ali Çankır, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Divan başkanlığını Aydın-merkez ilçe Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın yaptığı kongrede CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim birer konuşma yaptı.

Sevim'den birlik ve CHP iktidarı çağrısı

Tek listeyle gittikleri kongrenin Nazilli başta olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, yaptığı konuşmada, "Devrimci ruhu taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk Milletine bir umut olacağına inancım tamdır. Bu kongreyi Türkiye'nin mazbatasını alacak bir kongreye dönüştürmek için birlik ve beraberlik içerisinde olmanızı istiyorum. Bugün, farklılıklarımızı ayrıştırma nedeni olarak görme günü değil bir zenginlik olarak görme günüdür. Tüm kişisel zaaflarımızı partimizin dışında bırakarak Cumhuriyet Halk Partisine yaraşır bir disiplin içerisinde ülkemizin kötü emellerine alet etmek isteyen unsurlarla mücadele etme günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapma yolunda birlikte omuz omuza azimli bir mücadele günüdür. Gün, dostluğu, sevgiyi paylaşma, dayanışma günüdür. Biz onurlu hareket ettiğimiz sürece işte ancak o zaman Cumhuriyet Halk Partisi siyaset sahnesindeki onurlu yeri alacak ve Türk milletinin özlediği umutla beklediği siyasi iktidarına sahip olacaktır. Görevde olduğum sürece temiz siyaset anlayışıyla üyelerimizle barışık halkımızla iç içe örgütümüzün prensipleriyle hepimizin hassasiyetlerine gözeterek partimizin ilkelerinden demokrasiden asla taviz vermeden, unsurlarımız, gençlik kollarımız ile birlikte "Ben yaptım oldu" ile değil, ortak akıl ile bu önümüzdeki süreci geçireceğinizi inanıyorum. Geçmişteki olumsuzlukları kırgınlıkları dışarıda bırakarak birlikte olmaya çağırıyorum. Sizleri, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Birlik olmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni taşımaya, ama onurlu bir mücadeleye çağırıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Nazilli'deki 375 delege oy kullandı. Serkan Sevim'in listesinde de şu isimler yer aldı; "Serkan Sevim, Erkan Acahan, Selçuk Ağca, Aysun Bademli Akçil, Naim Atmaca, Süleyman Bakkal, Kenan Bolel, Yusuf Rıza Destek, Soner İçen, Arzu Kahyaoğlu, Hasan Kalaz, Halil Şakar, Gül Soyalar, Gülseren Şengül, Ahmet Volkan Tamkan, Ali Taş ve Ali Yıldırım."

Kaynak: İHA