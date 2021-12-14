CHP, nimet üzerinden siyaseti sürdürdü! Meclise portakal getiren Burak Erbay'dan büyük saygısızlık!

Son dönemde ekonomi bahanesiyle nimetler üzerinden siyaset yapmayı alışkanlık haline getiren CHP'li vekiller bunu meclise de taşıdı. Bir kasa portakal alarak TBMM'ye giden CHP Muğla milletvekili Burak Erbay, konuşmasının ardından kasadaki portakalları yere döktü. Erbay'ın siyaset amacıyla nimete yaptığı bu saygısızlık sosyal medyada tepki topladı.

İMAMOĞLU DA AYNI TAKTİĞİ UYGULADI

CHP'de artık bir gelenek haline getirilen "nimet üzerinden siyaset" şeklinin en net örneklerinden birini de CHP'li Ekrem İmamoğlu yakın zamanda halk ekmek üzerinden yapmıştı. Halk ekmek önünde yağmur ve soğukta bekleyen vatandaşların görüntülerine sürekli servis etmekten çekinmeyen İmamoğlu'nun bu paylaşımları da tepkilere neden olmuştu.

ÇİFTÇİYİ BAHANE ETTİ

Bu kez de TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Burak Erbay, portakal üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için yanında getirdiği bir kasa portakalla birlikte kürsüye geçti. 'Çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekeceğim' bahanesiyle kürsüde nimet üzerinden siyaset planlayan Erbay, konuşmasının sonunda yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'a dökerek nimete saygısızlık etti. Erbay'ın bu hareketine birçok kişi tepki gösterdi.