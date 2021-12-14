Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Manisa FK 1-1 Ankara Keçiörengücü | Maç sonucu, özetiSeren Serengil, Aleyna Tilki'ye olan tahammülsüzlüğünü dile getirdi "Ben diyecek laf bulamıyorum, hep boyundan ve yaşından büyük laflar ediyor, ciddiye almıyorum!"Protez Tırnak Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıHavada cinsel ilişkiye girmeye çalışan Amerikalı model Camila Elle fantezi kurbanı oluyordu! Korkudan bayıldı!Anadolu Efes - Baskonia basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Arşiv Destek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Arşiv Destek Elemanı Maaşları ve İş İlanlarıBüro Memuru (Dış Ticaret) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMeteoroloji haftalık hava durumu tahminin açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, karla karışık yağmur ve kar geliyorÖn Kasa Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ön Kasa Elemanı Maaşları ve İş İlanları
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. CHP, nimet üzerinden siyaseti sürdürdü! Meclise portakal getiren Burak Erbay'dan büyük saygısızlık!

CHP, nimet üzerinden siyaseti sürdürdü! Meclise portakal getiren Burak Erbay'dan büyük saygısızlık!

TBMM'de konuşan CHP Muğla milletvekili Burak Erbay, meclise götürdüğü portakaları yere dökerek nimete saygısızlık etti. Erbay'ın o hareketi sosyal medyada tepki topladı.

Son dönemde ekonomi bahanesiyle nimetler üzerinden siyaset yapmayı alışkanlık haline getiren CHP'li vekiller bunu meclise de taşıdı. Bir kasa portakal alarak TBMM'ye giden CHP Muğla milletvekili Burak Erbay, konuşmasının ardından kasadaki portakalları yere döktü. Erbay'ın siyaset amacıyla nimete yaptığı bu saygısızlık sosyal medyada tepki topladı.

CHP, nimet üzerinden siyaseti sürdürdü! Meclise portakal getiren vekilden büyük saygısızlık!

İMAMOĞLU DA AYNI TAKTİĞİ UYGULADI

CHP'de artık bir gelenek haline getirilen "nimet üzerinden siyaset" şeklinin en net örneklerinden birini de CHP'li Ekrem İmamoğlu yakın zamanda halk ekmek üzerinden yapmıştı. Halk ekmek önünde yağmur ve soğukta bekleyen vatandaşların görüntülerine sürekli servis etmekten çekinmeyen İmamoğlu'nun bu paylaşımları da tepkilere neden olmuştu.

CHP, nimet üzerinden siyaseti sürdürdü! Meclise portakal getiren vekilden büyük saygısızlık!

ÇİFTÇİYİ BAHANE ETTİ

Bu kez de TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Burak Erbay, portakal üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için yanında getirdiği bir kasa portakalla birlikte kürsüye geçti. 'Çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekeceğim' bahanesiyle kürsüde nimet üzerinden siyaset planlayan Erbay, konuşmasının sonunda yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'a dökerek nimete saygısızlık etti. Erbay'ın bu hareketine birçok kişi tepki gösterdi.

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT