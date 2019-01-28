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CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yaptığı Parti Meclisinin toplantısı sona erdi.

CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yaptığı Parti Meclisinin toplantısı sona erdi.

CHP Parti Meclisinin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 18 saat sürdü.

Kaynak: İHA

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