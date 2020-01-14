CHP Pendik ilçe kongresindeki skandal görüntü tepkiye yol açtı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Pendik ilçe kongresinin yapıldığı salonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duvardaki resmi Cumhuriyet Halk Partisi bayrağıyla kapatılması tepkiye yol açtı.

12 Aralık Pazar günü Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan CHP ilçe kongresinde, salonda asılı duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi, partililer tarafından Cumhuriyet Halk Parti bayrağıyla kapatıldı. Kongrede yaşanan bu skandal görüntü medyada yer almasının ardından vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada vatandaşlar olaya "Ülkesinin Cumhurbaşkanının resminin üzerine parti bayrağıyla kapatmak sadece hadsizlik değil, mensup olduğu sözde ülkesi için çalışan bir partinin ülkesinin değerlerini yok saymaktır" diyerek tepki gösterdiler.

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