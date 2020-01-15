CHP Pendik ilçe kongresindeki skandal görüntüye ilişkin AK Parti Pendik'ten açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Pendik ilçe kongresinin yapıldığı salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi, partililer tarafından CHP bayrağıyla kapatılmıştı. Olayın basına yansımasının ardından birçok vatandaş sosyal medya hesaplarından tepki göstermişti.

AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kabil'in açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

‘Seçilene Saygı Demokrasinin Asgari Gereğidir’

Tüm siyasi partilerin; toplumsal kutuplaşmaya neden olacak ve ülkemizim demokratik gelişimine zarar verecek davranışlardan özellikle kaçınması gerekmektedir.

Ülkemizin köklü siyasi partilerinden olan ve her fırsatta demokrasi vurgusu yapan Cumhuriyet Halk Partisi 12 Ocak 2020 tarihinde Pendik İlçe Örgütü kongresinde, Pendik Belediyesi’ne ait olan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde büyük bir demokrasi ayıbına imza atmıştır.

CHP Pendik İlçe Başkanının seçiminin yapıldığı kongrede ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafının üzerine CHP Parti bayrağı asılması demokrasimiz açısından büyük bir talihsizlik olarak değerlendirilmelidir.

Demokratik rejimlerin ana teması farklı görüşlere tahammül ve müsamahadır. Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafının üzerine parti bayrağının asılması ülkemizin en saygıdeğer makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamının manevi şahsiyetini zedelediği gibi, Sn. Recep Tayyib Erdoğan’a oy veren seçmen iradesini ve vicdanları da maalesef yaralamıştır. Pendik Ak Parti ailesi olarak CHP İlçe Başkanı seçilen mevkidaşım Sn. Doğan Çakmak’tan siyasi nezaketin bir icabı olarak yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Bu vesileyle; Pendik Ak Parti teşkilatı olarak demokrasi adına kabul edilemez bu davranışı en ağır şekilde kınadığımızı, bu ve benzeri olumsuzluklara rağmen Ak Parti olarak bu ülke için güzel hayallerimizden ve ülkemizin demokratik yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Rüstem KABİL

AK PARTİ PENDİK İLÇE BAŞKANI

NE OLMUŞTU?

12 Aralık Pazar günü Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongresinde, salonda asılı duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi, partililer tarafından Cumhuriyet Halk Parti bayrağıyla kapatılmıştı. Kongrede yaşanan bu skandal görüntünün medyada yer almasının ardından vatandaşlar duruma tepki göstermişti.

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