CHP Pendik’te taciz olayı yaşandığını iddia eden Barış Yarkadaş’a İlçe Başkanından ağır cevap! Ne benim, ne de ...

PENDİK İLÇE BAŞKANI DOĞAN ÇAKMAK, BARIŞ YARKADAŞ'I YALANLADI

Bu açıklamadan sonra Bölge Gündem Gazetesi ve haber sitesini arayan Pendik ilçe başkanı Doğan Çakmak, Barış Yarkadaş’ın bahsettiği gibi hiç bir taciz olayının yaşanmadığını belirtti.

“NE BENİM, NEDE BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI”

Çakmak, Barış Yarkadaş’ın Pendik ile ilgili neden böyle bir açıklama yaptığına anlam veremediğini belirterek “Barış Yarkadaş sanırım bir siyasi hesaplaşmanın içine düşmüş olmalı. Programdan sonra ben Yarkadaş’ın açıklamaları üzerine detaylı bir araştırma yaptım, ne benim dönemimde ne de eski dönemde böyle bir taciz ve tecavüz olayı kesinlikle yaşanmamıştır” dedi.



(CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak)

"BARIŞ YARKADAŞ'I ARADIM"

Ayrıca Doğan Çakmak, Yarkadaş’ın “Pendik ilçede de taciz olayı yaşandı” açıklamasının ardından kendisini aradığını ve iddia edilen olayla ilgili bilgilerin çok yanlış olduğunu kendisine belirttiğini de söyledi.



(Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş)

Partimizin eski bir milletvekili olan Barış Yarkadaş’ın partimizi asılsız iddialarla zan altına ve zor duruma bırakmasını doğru bulmadığını belirten Doğan Çakmak “Bu tip asılsız iddiaların bilinçli bir şekilde ulu orta meydanlarda tartışılmasına sebep verenlerin daha önce partimizde siyasi menfaat ve çıkarları kesilen kişilerin işi olabileceğini” dile getirdi.