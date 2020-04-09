CHP Romanlara ilişkin "politika notu" hazırladı

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) hazırladığı "Romanlar İçin Yoksulluk ve Ayrımcılık Kader Olmasın: En Canlı Renklerimiz Solmasın" başlıklı çalışmada, "Roman yurttaşların içinde bulunduğu yoksulluk ve yoksunluk sarmalından çıkarılmasında Aile Yardımları Sigortası'nın en etkin uygulama olarak kullanılacağı" ifadesi yer aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformu tarafından, "Romanlar İçin Yoksulluk ve Ayrımcılık Kader Olmasın: En Canlı Renklerimiz Solmasın" başlıklı bir "politika notu" hazırlandı.

Romanların, yoksulluk, barınma, sağlık, eğitim gibi temel sorunlarının incelendiği politika notunda, AK Parti iktidarının bu konudaki "eksik politikalarının" tespiti yapıldı, CHP'nin sorunun çözümü için yapacakları anlatıldı.

Politika notunda, Romanlara sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirerek insanca yaşam koşulları sunulacağı vurgulandı.

Evrensel ilkelere ve standartlara uygun tüm reformların acil bir şekilde devreye sokulacağına dikkat çekilen çalışmada, Romanların pek çok alanda maruz kaldığı ön yargıların ve ayrımcılığın da sorunların katmerleşmesine sebep olduğu belirtildi.

Politika notunda, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında Roman toplumunun sorunlarına çözüm bulmak ve köklü tedbirler almak yerine önceki hükümetleri suçlama kolaycılığını tercih ettiği ileri sürüldü.

Türkiye'de Romanların işsizlik ve yoksulluğun kaçınılmaz bir sonucu olarak genellikle standartların altındaki barınma şartlarına sahip konutlarda yaşadığının tespit edildiği çalışmada, AK Parti iktidarı döneminde kentsel dönüşümün rant merkezli yapıldığı, kentsel dönüşüm süreçlerinde Romanların zorla tahliyeye maruz kalan dezavantajlı grupların başında geldiği öne sürüldü.

Çalışmada, "CHP, Roman yurttaşlarımızın mecbur bırakıldıkları olumsuz yaşam koşulları ve maruz kaldıkları ön yargılar ve ayrımcılığı sosyal devlet ve anayasal eşit yurttaşlık ilkesi ile ortadan kaldıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Politika notunda, "Roman yurttaşların içinde bulunduğu yoksulluk ve yoksunluk sarmalından çıkarılmasında Aile Yardımları Sigortası'nın en etkin uygulama olarak kullanılacağı" vurgulandı.

Çalışmada " Aile Yardımları Sigortası sosyal desteklerine ek olarak, ısınma, su, elektrik gibi destekler de verileceği için Roman yurttaşların yaşam koşullarının hissedilir biçimde iyileştirileceği" ifadesine yer verildi.

Çalışmaya ilişkin bazı veriler ise şöyle sıralandı:

"Romanların yüzde 35'i kötü koşullara sahip evler ya da gecekondularda yaşamaktadır. Yiyecek satın almaya paraları olmadığı için Roman ailelerin yüzde 30'u gece yatağa aç girmektedir. Roman erkeklerin yüzde 14'ü, Roman kadınların ise yüzde 30'u hala okur-yazar değildir. Roman vatandaşların yüzde 53'ü ayrımcılığa uğradıklarını düşünmektedir.

Çalışan Romanların yüzde 76'sı düzenli gelir elde edememektedir. Romanların yüzde 75,8'i çalıştıkları işten düzenli bir gelir elde edemediklerini beyan etmektedir. Romanların, yüzde 80,6'sı işinin sigortalı olmadığını belirtmiştir."

Kaynak: AA