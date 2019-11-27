CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici'yi yeniden aday gösterdi

RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, CHP yönetimi tarafından yeniden RTÜK üyesi adayı olarak gösterildi.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen ve kısa bir süre sonra üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, parti yönetimi tarafından yeniden aday gösterildi. CHP'nin yeniden RTÜK üyesi adayı olarak TBMM Başkanlığı'na bildirdiği Faruk Bildirici için Genel Kurulu'nda oylama yapılacak.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici'nin üyeliği, 2'ye karşı 6 oyla 31 Ekim'de düşürülmüştü. Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Bu arada Bidirici'nin Genel Kurul'da yeniden RTÜK üyesi seçilebilmesi için AK Parti'nin destek vermesi gerekiyor.

Kaynak: DHA