CHP Sakarya İl Başkanlığı'na Ecevit Keleş seçildi

SAKARYA (AA) - CHP Sakarya 37. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığı'na Ecevit Keleş seçildi.

Atatürk Spor Salonun'da gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Erdoğan Isır, Ecevit Keleş ve Reyhan Şahin yarıştı.

Oyların 133'ünü alan Ecevit Keleş İl Başkanı seçilirken rakipleri Şahin 103, Isır 92 oyda kaldı.

Keleş, yaptığı teşekkür konuşmasında, kazananın CHP olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.





Kaynak: AA