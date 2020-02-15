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  3. CHP Şanlıurfa il kongresinde arbede çıktı! Yumruklar havada uçuştu

CHP Şanlıurfa il kongresinde arbede çıktı! Yumruklar havada uçuştu

Şanlıurfa’da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı.

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15 Şubat 2020 Cumartesi 13:15

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