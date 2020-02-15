CHP Şanlıurfa il kongresinde arbede çıktı! Yumruklar havada uçuştu
Şanlıurfa’da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı.
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15 Şubat 2020 Cumartesi 13:15
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