CHP seçmenine kötü haber! İsmail Saymaz duyurdu! "Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Temmuz'da 'adayım' diyebilir"

Gazeteci İsmail Saymaz, seçim tartışmaları gündemdeyken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusuna değinerek CHP seçmenini hayal kırıklığına uğratacak bir iddiada bulundu. Halk TV yazarı Saymaz, bugünkü köşe yazısında, İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden birinin, 'Kılıçdaroğlu, 3 Temmuz'da bizim ev sahipliğimizde yapılacak altılı masa toplantısında 'Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyorum' diyebilir.' ifadelerini kullandığını söyledi.

"İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İSTEMİYOR"

İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin önde gelen ismiyle telefon konuşmalarını kaleme aldı. Saymaz yazısında şu ifadelere yer verdi, "Telefonun ucundaki İyi Parti'nin ağır topu, 'Artık Salı Grubu toplantılarımızda en çok cumhurbaşkanı adaylığı meselesini konuşuyoruz' deyince şaşırdım.

Salı Grubu'nu ilk kez o konuşmada duyuyorum.

İyi Parti'nin TBMM'deki grup başkanı, iki başkan vekili ve Başkanlık Divanı'ndan altı yöneticisi olmak üzere önde gelen dokuz ismi gölge kabine şeklinde her salı toplanıyor. Teşkilatlardan akan bilgiler ile TBMM gündemi ortaklaştırılıyor. Yol haritası çıkarılıyor. Görüşler rapora dönüştürülerek, Akşener'e aktarılıyor.

"3 TEMMUZ'DA GÜNDEME GETİRECEK"

İyi Parti'nin ağır topu, kritik bir duyuma ulaştıklarını kaydediyor.

'Nedir?'diye sordum.

'Kılıçdaroğlu, 3 Temmuz'da bizim ev sahipliğimizde yapılacak altılı masa toplantısında 'Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyorum' diyebilir.'

Sordum:

'Kemal Bey'in adaylığına nasıl bakıyorsunuz?'

Şunları söyledi:

'Partimize sürekli ziyaretçi geliyor. Çarşamba günleri grup toplantısı olduğu için ana baba gününe dönüyor. Geldikleri yerlerde, Kılıçdaroğlu aday olursa kimsenin oy vermeyeceğini söylüyorlarmış. 'O mu aday olacak?' diye bize soruyorlar. Biz 'Henüz karar vermedik' diyoruz. 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız' algısı oluşmuş. Bu sözlere hepimiz muhatap oluyoruz. Farklı düşünen bir kişi yok. 'Mecbur kalırsak veririz' diyenler var ama azınlıktalar. Mutlak çoğunluk aksini düşünüyor.'