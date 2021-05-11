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CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında?

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetlere ait araçta kokain ve esrarla yakalanmasının ardından Yıldırım, internette CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında?

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafında çokça aratılıyor. Biz de Halil Yıldırım ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

CHP SÖKE İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI HALİL YILDIRIM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım'ın yaşı ve nereli olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Halil Yıldırım evli ve bir çocuk babasıdır. Daha önce CHP Söke Gençlik Kolları Başkanlığını yürüten Yıldırım, CHP Söke İlçe Başkanlığı Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Başkanvekilliği görevini yapmaktadır.

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında?

NE OLDU?

Aydın'da Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Söke İlçe Başkanlığı Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Başkanvekili Halil Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracı 6 Mayıs'ta Yenikent Mahallesi'nde durdurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait araçta yapılan aramada 0.07 gram kokain ile 0.08 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan CHP'li yönetici Halil Yıldırım, Mine Ekitmen ve Ali Mehmet Özel gözaltına alındı.

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında?

Polisin uzun süredir teknik ve fiziki olarak takip ettiği öğrenilen 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra uyuşturucu madde kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi. Burada ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

CHP'li yönetici Halil Yıldırım'a kokain kullanıp kullanmadığının tespiti için test yapıldı. Yapılan testte Yıldırım'ın kanında kokaine rastlandı. İfadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf eden Yıldırım'ın, eğlence amacıyla uyuşturucu aldıklarını söylediği öğrenildi.

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