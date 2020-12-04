CHP'de art arda patlak veren taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Ümraniye, Avcılar, Maltepe, Pendik, Esenler ilçelerinde yaşanana benzer bir olay iddiaya Sultangazi'de de yaşandı. Peki CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz kimdir? | Murat Poyraz kimi taciz etti? İşte ayrıntılar...

MURAT POYRAZ KİMDİR?

Murat Poyraz, Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı'dır.

Murat Poyraz göreve geldiğinde "Şahsım adına bu görevi onur ve gururla taşıyacağımı ve ömrüm boyunca benim için çok büyük bir yer tutacağına inanıyorum. Eski Yönetim Kurulunun çalışmalarını arkadaşlarımla daha ileriye götürmeye çalışacağız. Bu aile içerisindeki hizmet yarışıdır. Eski başkanım ve yönetimdeki arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Bu seçimin kazananı kaybedeni olduğuna inanmıyorum. Kazanan her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

MURAT POYRAZ KİMİ TACİZ ETTİ?

Murat Poyraz, iddiaya göre cezaevinde olan eşi tarafından tehdit edildiğini belirterek CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı'ndan yardım isteyen bir kadını taciz etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, cezaevinde olan eşi tarafından tehdit edildiğini belirterek CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı'ndan yardım istedi. İddiaya göre kendisinden yardım isteyen genç bir kadının eşinden ayrı yaşadığını ve bir adamdan da hamile kaldığını öğrenen Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz genç kadına tacize başladı.

Genç kadın yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Beni odasını çağırdı. Benim için elinden geleni yapacağını söyledi. Telefon numaramı istedi ve kendisi de numarasını bana verdi.

Ben ona abi diyordum baba diyordum. Her şey normaldi benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ona anlatınca artık onu koz mu buldu kendisine bilemiyorum. Bunu kullanmaya ve bana kötü gözle bakmaya başladı. Hastaneden randevu aldı bana kürtaj oldum onun yardımıyla.

Kürtaj olduktan sonra iş için beni emlakçı ofisine çağırdı. Orda beni öpmeye kalkıştı ve öptü ittim tepki gösterdim. Ben ona abi diyordum baba diyordum. Bir toplantıda benim üstüme yürüdü çenemi sıktı ve vurdu."

Mide bulandıran olay sonrası genç kadının susması için Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yöneticilerinden C.A.'yı devreye soktu ve para teklif etti.

Tehditlere de maruz kaldığını ifade eden Genç kadın, Murat Poyraz'ın oğlu ve adamları tarafından da darp edildiğini belirtti.

CHP İstanbul teşkilatlarındaki bazı kadınların, CHP'li yöneticiler tarafından tacize ve tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. İlk vaka CHP Maltepe ilçe teşkilatında yaşandı. Sonrasında Avcılar İlçe Teşkilatı, Ümraniye Gençlik Kolları ve Esenler İlçe Teşkilatı'nda yaşanan taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü.