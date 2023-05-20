CHP Tekirdağ'da skandallar bitmiyor, İl başkanı Volkan Nallar, kendisini çeken gazeteciye öyle bir hareket çekti ki!

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir belediye başkanının depremzedeleri kapı önüne koymaya çalışmasından sonra, bir skandalda İl başkanı Volkan Nallardan geldi. Nallar, kendisini çeken gazeteciye öyle bir hareket çekti ki tepkiler çığ gibi!

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CHP Tekirdağ'da skandallar bitmiyor, İl başkanı Volkan Nallar, kendisini çeken gazeteciye öyle bir hareket çekti ki!

14 Mayıs seçimlerinde başarısız sonuçlar alan ve deprem bölgesinde AK Partiy'e fazla oy çıkmasına tepki gösteren açıklamaların yapılmasının ardından CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı depremzedeleri oturdukları konutlarda kapı önüne koymaya çalışması skandalından sonra bir skandal daha yaşandı İl başkanı Volkan Nallardan geldi. Nallar, kendisini çeken gazeteciye öyle bir hareket çekti ki tepkiler çığ gibi!

CHP TEKİRDAĞ'DA SKANDALLAR BİTMİYOR!

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayan Türkiye, tek yürek oldu yaralarını sarmaya çalışıyor. 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremde, milyonlarca kişi de evine giremez oldu. Yuvasız kalanlara Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzandı. Ancak geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'dan sosyal medyaya yansıyan bir görüntü pes artık dedirtti.

CHP'Lİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN SKANDAL KARAR

Tekirdağ'a gelen depremzedelerin bazıları ildeki tesislere yerleştirildi. Depremzedelerin 13 Ağustos 2023'e kadar otellerde misafir edilmesi için anlaşma yapıldı.Ancak seçimlerden sonra CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince afetzedelere tebligat gönderildi. Otellerin, 21 Mayıs'a kadar tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine depremzedeler ne yapacaklarını şaşırdı. Yaşananların ardından Tekirdağ Valiliği olaya el attı ve sorun çözüldü.

CHP'li belediye depremzedelere yönelik uygulaması nedeniyle tepkilerin odağı haline gelirken, skandallar bununla da sınırlı kalmadı.

ŞİMDİ DE CHP'Lİ İL BAŞKANININ EL HAREKETİ DAMGA VURDU

Törene katılan Tekirdağ CHP İl Başkanı Volkan Nallar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde depremzedelerle ilgili haber yapan gazetecilerden birini gördü.

CHP'Lİ NALLAR GAZETECİYİ SAHADA GÖRÜNCE EL HAREKETİ YAPTI.

Kendisinin görüntülendiğini fark eden Volkan Nallar basın emekçisine önce 'çek çek' diye seslendi ve ardında gazeteciye el hareketi çekti.

İl başkanının bu hareketi bu sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden oldu.

Kaynak: ensonhaber.com

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