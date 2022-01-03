CHP tepkilerin odağı olan belediye başkanlarını korudu! Alim Karaca ve Tanju Özcan'a uyarı cezası verildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün partinin genel merkezinde toplandı. Kurulda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın dosyaları görüşülerek karara bağlandı. Buna göre Karaca ve Özcan'a uyarı cezası verildi.

Partiden karara ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03.01.2022 tarihli toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında 'uyarma cezası' verilmiştir"

TANJU ÖZCAN NE YAPTI?

Tanju Özcan kendisinden yardım isteyen bir kadınla arasında geçen sohbeti şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi.

'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var...."

ALİM KARACA NE YAPTI?

Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisini eleştiren bir vatandaşa telefonda 12.5 dakika 68 kez küfür etti. Küfürlere maruz kalan Serkan Yalnız, başsavcılığa giderek şikayetçi olurken şikayetini geri çekmesi için çok sayıda tehdit telefonu aldığını söyledi.