CHP Teşkilatı bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezi'nde Parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Ünal Çeviköz ile beraberindeki heyet, teşkilat mensuplarını selamlayarak bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma Programına, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Ünal Çeviköz'ün yanı sıra Ankara Milletvekilleri Nihat Yeşil, Murat Emir ve Servet Ünsal, Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı, Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya, Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: İHA